Sel sonrası denizde ilginç görüntü!

Ordu'da sel yaşandı. Sel nedeniyle tonlarca fındık denize aktı. Denizde fındıktan adeta ada oluştu

Sel sonrası denizde ilginç görüntü!
09 Ağustos 2018 Perşembe 09:20

Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #fındık #ordu sel #fındık deniz
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