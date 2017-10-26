Sele kapılan askerden acı haber geldi! Ağaca sarılı halde bulundu!

Tekirdağ'da dün kurtarma operasyonuna giden askerleri taşıyan araç devrilmişti, devrilme sonrası sele kapılan askerin cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde dün selde mahsur kalanları kurtarmaya giden askerleri taşıyan araç devrilmişti. Olaylda bir asker sele kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralanmıştı.



Kayıp askeri bulmak için dün AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ancak havanın kararması ile çalışmalara ara verildi. Bugün sabah arama çalışmalarına tekrardan başlayan ekipler kayıp askerin cesedine ulaştı. Askerin cesedinin sel sularına kapıldığı yerden 500 metre uzakta bulunduğu belirtildi.



Ağaca sarılmış

Terhisine 17 gün kalmış

Şehit askerin Topçu Onbaşı Sefa Parhan olduğu açıklandı. Öte yandan ekipler, askerin cansız bedeninin ağaca sarılı vaziyette bulduklarını açıkladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Arama Kurtarma ekibinin baş kaptanı Umar Zamanoğlu şunları söyledi: "İstanbul'dan gelen Deniz Arama Kurtarma ekiplerimiz, sabah saatlerinde çalışmalarına başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra cansız bedeine ulaşıldı. Şu anda bota alındı, olay yerine savcımız bekleniyor. Şehidimiz donmuş bir vaziyetteydi, ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Tabii bunu uzmanlar nitelikli araştırmayı yaptıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla tutunmuş diye görüyoruz. Ortalama 500 metre ileri mesafede bulundu."Şehit asker Parhan'ın terhisine 17 gün kaldığı öğrenildi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan askerin ailesinin ise İzmir'de yaşadığı bildirildi.