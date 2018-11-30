Selin bilançosu ağır oldu

Bodrum'da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Kaymakam Bekir Yılmaz, yaşananlara belediye, UMKE, AFAD, itfaiye ve Kızılay ekiplerinin anında müdahale ettiğini ifade edip, "Şükürler olsun can kaybı, yaralanma olmadı. Dün akşam saat 19.00 gibi hayat normale döndü. Suyun girdiği konutlarda, iş yerlerinde hasar oldu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD zarar tespit çalışması yapıyor. 300'ün üzerinde ihbar aldık. Bugün hayat normale döndü. Artık önemli bir yağış beklemiyoruz" dedi

Sorunun altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını vurgulayan Kaymakam Yılmaz, "Bataklığı kurutmadan biz sivrisinekle uğraşıyoruz. Burası dere yatağı, zamanında dere yatağı üzerine binalar yapılmış. İşin doğası bozulmuş, çalışmalar da yetersiz kalmış. Temel sorun altyapı çalışmalarının zamanında yapılmaması, yetersiz kalması. Ani yağışta altyapımız yetersiz kalıyor. Suyun denize en kısa zamanda tahliyesi için altyapının olması lazım. Bu işi DSİ ile belediyenin çözmesi lazım. En kısa zamanda bunun olması lazım. Yoksa bunlar kaçınılmaz. Altyapı için DSİ'nin çalışması var. Bunu en kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunları artık yaşamayız, bu sorunun çözümü için çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

ESNAF TEPKİLİ

Selin en etkili olduğu Dere Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnaftan Nurten Kolçak ise "Dün bir anda öleceğiz diye korktuk. Deniz gibi üzerimize su geldi. Dükkanın dışına kendimizi zor attık. Belediye MUSKİ'ye, MUSKİ Bodrum Belediyesi'ne topu atıyor. Ben vergimi Bodrum Belediyesi'ne veriyorsam, sorumlusu onu bilirim. Mesela Albatros bölgesinde havuz yapılmalı. Tepeden gelen suyun gelmesini önlemedikten sonra bu suyu durduramazsın. Altyapının olması lazım. İş yerimde her şeyim yüksekte olduğu için hasar görmedim ama diz boyu su oldu, ağaç dalları bile geldi. İtfaiye yardım edemedi. Esnaf olarak toplandık, dükkanı temizledik. Ben esnafım, dükkanım bugün açık olmalı ve ben servis yapmalıyım. Bodrum'da havuz yapılmalı, suyun giderilmesi sağlanmalı" dedi. Esnaftan Ali Sarıer de "Sel yaşandı. Önlem alınamayan bir sel. Yıllardır çektiğimiz çile. Yapacak bir şey yok, biz elimizden geleni yaptık. Gündüz olsa biz önlem alırız dedik ama onu da yapamadık. Zararım çok. Suyun girdiği yerde zarar olmaz mı? Sabah girdik dükkana, temizledik. İnşallah bundan sonra olmaz diye umut ediyorum ama kesin olacak" diye konuştu.