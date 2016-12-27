Şemdinli'de görev yapan bir asker intihar etti

Hakkari’de Şemdinli İlçesi Tekeli Hudut Taburu Gedik Tepe üs bölgesinde görev yapan ve adı öğrenilmeyen bir asker, dün gece bilinmeyen bir nedenden silahıyla intihar etti. Ağır yaralanan asker Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen asker kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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