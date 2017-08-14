Şemdinli'de patlama: 2 işçi öldü!

Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi. Polisler için yapıldığı belirtilen kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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