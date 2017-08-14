Şemdinli'de patlama: 2 işçi öldü!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi. Polisler için yapıldığı belirtilen kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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