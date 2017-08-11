Şemdinli'de yola tuzaklanan bomba imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Altınsu köyünde devriye gezen güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcıyı fark ederek, yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Ekipte yer alan ve patlamanın etkisiyle hafif yaralanan bir polis memuru, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakkari #şemdinli #pkk
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