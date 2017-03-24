Şemdinli'de yollar güçlükle açıldı

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı kar la mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Şemdinli ilçesine bağlı Süngü Tepe ve Habeşti yaylasındaki askeri üs bölgelerinin yollarını güçlükle açabildi.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Şemdinli ilçesine bağlı askeri üs bölgesi Süngü Tepe ve Habeşti yaylasının yolunu açmak için büyük mücadale vermek zorunda kaldı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde ve düşen çığlarla birlikte metrelerce kar kalınlığının oluştuğu yollarda yoğun bir çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlarının boyunu aşan kar tünelerini cep telefonlarıyla görüntüledi.