Şemdinli'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Samanlı Köyü’nde askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker şehit oldu. Aynı araçta yedi askerin yaralı olduğu öğrenildi

Şemdinli'den acı haber: 2 şehit
28 Ağustos 2018 Salı 13:31

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

''28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #şemdinli #hakkari
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