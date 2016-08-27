Haber Kaynağı: DHA

Saldırı, öğlen saatlerinde Derecik Beldesi'ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarındaki Mamreşa Bölgesi'ndeki yaşandı. Bir grup PKK'lı terörist, askeri üs bölgeye otomatik silah ve roketatarlarla saldırı düzenlemesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu arada Derecik ve Umurlu bölgelerinden ise çatışmaların yaşandığı Mamreşa Bölgesi top atışlarına tutuldu.Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Doğanlı Köyü yakınlarında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından son anda fark edildi. Patlayıcı olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler tarafından çevre güvenlikği alındıktan sonra patlatılarak imha edildi.