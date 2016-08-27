27 Ağustos 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şemdinli'de PKK, askeri üsse saldırdı: 4 asker yaralı

    Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik bölgesinde bir grup PKK'lı terörist, roketatar ve otomatik silahlarla askeri üs bölgeye saldırdı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 15:14
    Şemdinli'de PKK, askeri üsse saldırdı: 4 asker yaralı
    Saldırı, öğlen saatlerinde Derecik Beldesi'ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarındaki Mamreşa Bölgesi'ndeki yaşandı. Bir grup PKK'lı terörist, askeri üs bölgeye otomatik silah ve roketatarlarla saldırı düzenlemesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu arada Derecik ve Umurlu bölgelerinden ise çatışmaların yaşandığı Mamreşa Bölgesi top atışlarına tutuldu.

    Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Doğanlı Köyü yakınlarında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından son anda fark edildi. Patlayıcı olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler tarafından çevre güvenlikği alındıktan sonra patlatılarak imha edildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şemdinli, şemdinli çatışma, çatışma

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Ortadoğu batağından çıkmak için!...
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY PKK'nın destekçileri belli
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz