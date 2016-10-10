Haber Kaynağı: DHA

Hakkari Valiliği, şehit olan asker ve sivil vatandaşlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada 10 askerin şehit olduğu, 5 sivilin de hayatını kaybettiği belirtildi. Valilik, dün olay yerindeki ilk incelemelerde 8 sivil vatandasın hayatini kaybettigi bilgisine ulaşıldığını, ancak bölgedeki tüm hastanelerdeki kayıtların incelenmesinden sonra sayının 5 olduğunun belirlendiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin de 50 yaşındaki İranlı Semsettin Resaı olduğu kaydedilerek şu açıklama yapıldı:"09.10.2016 tarihinde Semdinli Ilcesi Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde Jandarma Birlikleri tarafindan yürütülmekte olan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda Uzman Jandarma Cavuş Mustafa Bodur, Jandarma Uzman Erbas Ertan Bayraktar, Jandarma Uzman Erbas Bayram Aksu, Jandarma Er Evren Kara, Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Er Erkan Özdemir, Jandarma Er Latif Aşık Muslu, Piyade Asteğmen Ömer Baydilli, Piyade Sözlesmeli Er Hasan Aydoğdu ve Piyade Sözlesmeli Er Ozkan Ak adlı 10 askerimiz sehit olmustur. Ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde 8 sivil vatandasımızın hayatini kaybettiği bilgisine ulasılmıs olmakla birlikte daha sonra bölgedeki hastanelerdeki bütün kayıtların taranmasi sonucu birisi İran vatandası 1966 doğumlu Semsettin Resai olmak üzere Semdinli nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Bahri Fırat, 1992 doğumlu Oğuz Uysal ve 2000 doğumlu Sinan Erbaş ile Yüksekova nufusuna kayitli 1985 dogumlu Selami Çevik adlı 4 Türk vatandası toplam 5 sivilin hayatını kaybettiği tespit edilmistir. Su anda Semdinli, Yüksekova ve Hakkari Devlet Hastaneleri ile Van Bölge Egitim Arastirma ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde; taburcu olan 5 asker ve 1 sivil haric, 8 asker ve yine 1'i ağır 12 sivil yaralımızın tedavileri devam etmektedir."