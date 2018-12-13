Şerifali Anaokulu Önerisi, Fiyatları Ve Yorumları

Okul öncesi eğitim çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyerek yaşama hazırlık dönemidir

Okul öncesi eğitim çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyerek yaşama hazırlık dönemidir. Bu dönemde çocuklarımız için gelişimlerini destekleyici ve güvenilir bir eğitim kurumu seçmek oldukça önemlidir. Okul öncesi çocuklarımızı emanet edeceğimiz kurumların güvenilir olması aileler için oldukça önemlidir. Güvenli ve kaliteli bir eğitim kurumunda çocuklarımızı geleceğe hazırlamak her ailenin isteğidir. Mia okulları çocuklarınızın kaliteli bir eğitim ile eğitim yaşamına başlamaları ve güvenli bir ortamda verdiği eğitim ile dikkat çekmektedir.

Şerifali anaokulu çocuklarımıza güvenli bir ortamda hizmet verirken okul içerisinde ve bahçesinde toplam 30 kamera ile izlenmekte olup çocuklarımızın güvenliği için tüm önlemleri almıştır. Tecrübeli ve profesyonel öğretmenler ile çocuklara matematik eğitiminden İngilizceye, yaratıcı etkinliklerden beden eğitimine, müzikten dansa çok çeşitli eğitim programları ile çocuklarımızı her yönden desteklemektedir. Çocukların iradelerinin gelişmelerini desteklerken onların kendi kararlarını verebilmeleri için özgür bir ortam yaratarak çocuklarımız için ideal bir eğitim ortamı yaratmışlardır.

İngilizce En Önemli Unsurlardan Biri

Mia Anaokulları İngilizce eğitimini de tıpkı çocukların Türkçeyi öğrendikleri gibi duyarak konuşarak ve tekrar ederek öğrenmelerini sağlayarak günlük hayatlarında öğrenmelerini desteklemektedirler. Yabancı öğretmenler ile verilen dil eğitimi ile çocuklarınızın günlük hayatlarında İngilizceyi kullandıklarına şahit olabilirsiniz.

Mia Anaokulları çocuk psikoloğu ile de sınıf öğretmenleri eşliğinde Rol oynama ve uygulamalı, çocuk kuklaları ve renk kartları, çıkartmalar ve teşvikler, küçük grup uygulama faaliyetleri, ebeveynlerle ev aktiviteleri gibi etkinlikler ile sağlıklı ve kontrollü bir şekilde en iyi hizmeti sunmaktadır. Psikolog eşliğinde çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimleri desteklenerek okula iyi bir şekilde hazırlanmaları sağlanır.

Alanında Uzman Öğretmen ve Eğitmenler

Çocuklarınız için bilişsel ve davranışsal odaklı eğitimler ile en güvenilir ortamda eğitim hizmetleri için Mia Anaokulları profesyonel bir ekip ile çalışarak her yönden aileler ve çocuklar için iyi bir hizmet sunmaktadır. Üst seviyedeki eğitim kalitesi ile çocuklarınız için Mia Anaokullarını tercih ederek onları iyi bir geleceğe hazırlayabilirsiniz. Güvenilir ellere çocuklarınızı emanet ederek en iyi eğitim hizmetini alabilirsiniz.

Mia anaokulları yaş gruplarına özel olarak eğitim programları hazırlayarak çocukların dönem özelliklerine uygun olarak eğitim vermektedir. Eğlenceli ve öğretici eğitim programları ile çocuklarınız hem öğrenecek hem de gelişimleri desteklenecek. Güvenilir anaokulu seçimi için Mia Anaokullarını tercih ederek hem çocuğunuz hem de kendiniz için en iyi seçimi yapabilirsiniz.

Mia Anaokullarının kullandığı öğretim metodunun 3 özelliği şunlardır.