Serin hava ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Yaz adım adım geride kalırken sıcaklar halen kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine göre hafta ortasında yurdun batısından yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Küresel tahmin sistemleri hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı tarih için 5 Eylül'ü işaret ediyor...

Ağustos sıcaklıkları vatnadaşlara zor anlar yaşatmaya devam ederken özellikle nemin etkili olduğu bölgelerde boğucu sıcaklar hayat kalitesini etkiliyor. Eylül ayına giriş yaptığımız bugünlerde vatandaşlar “Havalar ne zaman serinleyecek?” sorusunu sıkılıkla soruyor. Küresel tahmin sistemlerinden gelen son verilere göre hava sıcaklıkları 5 Eylül’den itibaren düşüyor ve yağışlı hava geliyor… Birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla adım adım düşmeye başlıyor. 5 Eylül’de başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye’de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.