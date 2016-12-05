Sevdiği kızla evlenemeyince intihar etti

Bursa’da 3 ay önce çalıştığı bankadan ayrılan Ünsal Gündoğdu, 3 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. 7 yıldan bu yana arkadaşlık yaptığı sevgilisiyle ailevi nedenlerle evlenemediği için ayrılan ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürülen Gündoğdu, geçirdiği bunalım sonucu dün saat 02.00 sıralarında tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Gündoğu’nun intihar öncesi yazdığı veda notunu cep telefonundan kız arkadaşına mesajla gönderdiği belirtildi. Gündoğdu ailesi de gönderilen bu mesajla 3 günden bu yana akibetinden haber alamadıkları Ünsal Gündoğdu’nun intihar ettiğini öğrendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ünsal Gündoğdu’nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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