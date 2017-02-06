Sevgililer Günü Çiçek Seçimleri

Sevgililer günü denildiğinde akla ilk gelen hediye çiçek olmaktadır

Sevgililer günü denildiğinde akla ilk gelen hediyeolmaktadır. Sevdiğimiz için en tercih edebileceğimiz bir çok farklıçeşidi ve konsepti mevcut bulunmaktadır. Fakat sevgililer günü için genellikle kırmızı güller tercih edilir. Bu geleneğe tümvitrinleri ayak uydurmaktadır. Sevdiğinize çiçek almak için illa kiçiçekçi gezmeniz de gerekmez.

Dilerseniz bir çok farklı seçeneği bünyesinde bulunduran ciceksatis.com adresi ile çiçek gönder opsiyonunu kullanabilir ve direk olarak çiçek gönder sayesinde hediyenizi sevdiğinizin kapısına kadar gönderebilirsiniz. Çiçek gönder adresi aracılığı ile sevgililer gününde tercih edebileceğiniz bir kaç opsiyondan kısaca bahsetmek gerekir ise; dilerseniz çiçeklerinizi cam vazolarda, dilerseniz de buketler halinde gönderme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Hatta canlı çiçeğin uzak adreslere gitmesine güvenemiyor ve gönderdiğiniz hediyenin uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız, yapay çiçek tercih edebilir ve böylece hediyenizin uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Bu vesile ile sevdiğiniz, ilettiğiniz hediyeyi her gördüğün de sizi anımsayacak ve hatırlayacaktır. Tüm bu çiçeklerin tek ortak noktası ise, sevgililer gününe özel kırmızı konsepti üzerine kurulu olmasıdır.