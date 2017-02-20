Sevgilisinden ayrılan genç, kendini yaktı

Kız arkadaşından ayrılınca bunalıma giren genç, kendisini yaktı
Acı olay Antalya Kepez'de meydana geldi. 22 yaşındaki Eren Aslan, kendisiyle aynı mahallede oturan bir kıza aşık oldu. Sevgili olan çift evlenmek istedi, ancak Aslan'ın ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Ailesi Aslan'ın ayrılmasını istedi ancak Aslan bunu kabul etmedi ve çift kendi aralarında sözlendi. Daha sonra baskılara dayanamayan çift ayrılmak durumunda kaldı.
Aslan, ayrılık sonrası bunalıma girdi. Geçtiğimiz 1 Şubat tarihinde Aslan, annesini aradı ve kendisini affetmelerini istedi. Daha sonra da 22 yaşındaki genç, üzerine yanıcı bir madde döktü ve kendisini yaktı. Aslan'ın kendini yaktığını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç 19 gündür tedavi gördüğü hastanede daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti.