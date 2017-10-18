Sevgilisini öldürdü, 5 saat cesediyle gezdi!

Gaziantep'de bir işadamı, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini başından vurarak öldürdü. İşadamı daha sonra 5 saat yanındaki cesetle otomobilde gezdi. Olay görgü tanıklarının ihbarı ile ortaya çıktı

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bir kadın cinayeti de Gaziantep'de yaşandı. Alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Arzu Gültekin, 38 yaşındaki sevgilisi Cuma Pancar'a ayrılmak istediğini söyledi. Pancar bunun üzerine aracından bulunan sevgilisini başına 2 el ateş ederek öldürdü. Yanındaki cesetle 5 saat boyunca otomobille dolaşan Pancar, görgü tanıklarının ihbarı üzerine 2 saatlik çalışma sonunda yakalandı.



Acı olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İşadamı Cuma Pancar, sevgilisi Arzu Gültekin ile buluştu. Bir kafeteryada birlikte yemek yiyen ikiliden Gültekin, Pancar'a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Pancar, sevgilisini zorla aracına bindirdi. Araçta ikili tartışmaya başladı. Bunun üzerine Pancar yanında bulunan ruhsatsız tabancası ile genç kadının başına iki el ateş ederek öldürdü. Kurşunlar nedeniyle otomobilin ön kapı camı da kırıldı.





Daha sonra Pancar o halde aracıyla dolaşmaya başladı. Aracın camındaki kırıkları ve kanları gören çevredekiler durumu polise bildirdi.



Alınan ihbar üzerine polis ekipleri ihbarın geldiği bölgede arama başlattı. Kameraları da inceleyen ekipler, aracın plakasını da tespit etti.



Pancar'ın kullandığı araç, 2 saat sonra polis tarafından durduruldu. Cuma Pancar gözaltına alınırken, talihsiz kadının cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Pancar'ın polislere sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini bu yüzden onu öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, Pancar'ın 'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi.