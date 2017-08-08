Sevgilisinin çalıştığı gazinoyu bastı: 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Mersin'in Mut İlçesi'nde sevgilisinin çalıştığı gazinoyu basan 48 yaşındaki Mustafa Gül, av tüfeğiyle rastgele ateş açarak işyeri sahibi 65 yaşındaki Hüseyin Sarı'yı öldürdü, yabancı uyruklu 2 kadını da yaraladı. Gazinodan aldığı sevgilisiyle kaçmaya başlayan Mustafa Gül, kaza yapınca yakalandı

Olay bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Gül iddiaya göre 07 GMA 79 plakalı hafif ticari araçla Ortaköy Mahallesi'ne geldi ve yabancı uyruklu sevgilisi Gülmira Grieva'nın çalıştığı gazinoyu bastı. Sevgilisi Gülmira Grieva'yı zorla dışarıya çıkarmak isteyen Mustafa Gül'e, iddiaya göre gazino sahibi Hüseyin Sarı engel olmak istedi. Bunun üzerine rastgele ateş açmaya başlayan Mustafa Gül'ün tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hüseyin Sarı, olay yerinde yaşamını yitirirken gazinoda çalışan yabancı uyruklu 33 yaşındaki Gülmira Maxmudovna ve 26 yaşındaki Melika Memotova yaraladı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Gülmira Maxmudovna Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



ŞARAMPOLE UÇTU



Gazino baskınında kan döken Mustafa Gül de gazinodan çıkarttığı sevgilisi Gülmira Grieva'yı yanına alarak aracıyla kaçmaya başladı. Bölgeyi çembere alan jandarma ekiplerinin takibindeki Mustafa Gül, aşırı hız yaptığı Mut- Karaman karayolunda aracın direksiyon kontrolünü yitirdi ve kaza yaptı. Peşindeng iden jandarmalar şarampole yuvarlanan araçtaki Mustafa Gül ve sevgilisi Gülmira Grieva'yı kıskıvrak yakaladı.



Kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Gül ve Gülmira Grieva,gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.