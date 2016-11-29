Sevgilisinin iki kız, bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde eşi cezaevinde bulunan 29 yaşındaki S.B. adlı kadın ile aşk yaşayan 27 yaşındaki pazarcı T.K., kadının ikisi kız, üç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Bandırma'da, pazarcılık yapan T.K., uyuştucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan K.A.'nın eşi S.B. ile aşk yaşamaya başladı. İddiaya göre T.K. ile girdiği ilişki sonucu hamile kalan S.B. cezaevinde bulunan eşinden dünyaya gelen yaşları 3 ile 5 olan kız çocukları ile 9 yaşındaki oğlunu, koruma altına alınması için Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'ne verdi. Ardından çocuklar koruma altına alındı.



Olay, üç çocuktan erkek olanın verildiği koruyucu aileye, "Annemin sevgilisi bana ve kız kardeşlerime cinsel istismarda bulundu" demesi üzerine ortaya çıktı. Koruyucu ailenin savcılığa şikayeti üzerine T.K., Bandırma polisi tarafından gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen T.K., 'Küçük yaşta çocuklara cinsel istismar' suçundan çıkartıldığı Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



