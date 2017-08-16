Sevgilisinin kamyonetle ezdiği genç kız bitkisel hayatta

Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından kamyonetle ezilerek ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede, bitkisel hayatta olan genç kızın bir televizyon programının yarışmasında birinci olduğu ortaya çıktı

Olay, 31 Temmuz'da gece yarısı meydana geldi. Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, erkek arkadaşı İbrahim D. ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim D.'ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim D. ile Ece Çelik'in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim D., iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim D., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim D., yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia etti. İbrahim D. ifadesinde, "Ece beni aradı, arkadaşlarıyla tartıştığını söyledi. Ben evin önüne gittim. Orada bir tartışma yaşandı. Bende aracımla hızla uzaklaştım. Kimseye çarptığımdan haberim yok" dedi. İbrahim D., daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla bırakıldı. Bu arada İbrahim D.'nin genç kıza ve eski erkek arkadaşına kamyonetle çarpması da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtan birinin indiği görülüyor. Kamyonet daha sonra dönüş aldıktan sonra hızla yolda duranların üzerine hareket ediyor. Bu sırada araç bir kişinin üzerinden geçiyor.



TELEVİZYON YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU



Yaşam savaşı veren Ece Çelik'in daha önce özel bir kanalda düzenlenen 2 televizyon programına katıldığı, bunlardan yemek yarışmasında 25 bin liralık ödül kazandığı ortaya çıktı. Çelik'in yarışmadan sonra kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşamaya başladığı, kalan parasıyla da geçimini sağladığı belirtildi.