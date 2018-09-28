Sevgilisinin kızına tecavüz etti, hamile bıraktı!

Eskişehir'de, sevgilisi Z.K.'nin kızı G.K.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oğuz E. (43), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz E., G.K. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu öne sürerek, "Ben daha önceden kısırlık ameliyatı olmuştum. Hamile kalacağını düşünmemiştim" dedi

Olay, geçen yılın Ekim ayında meydana geldi. Oğuz E.'nin evine, iddiaya göre, sevgilisinin olay tarihinde 17 yaşında olan kızı G.K. ile onun erkek kardeşi geldi. Oğuz E., erkek çocuğunu markete gönderip, G.K.'ye cinsel istismarda bulundu. G.K.'nin bir süre sonra hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine anne Z.K., sevgilisi Oğuz E.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Oğuz E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında '18 yaşından küçük çocuğa tecavüz etmek' suçundan dava açılan Oğuz E., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Oğuz E., olay günü G.K. ile kardeşinin eve geldiğini, erkek çocuğun markete gittikten sonra G.K.'nin kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu öne sürerek, "Banyodan yeni çıkmıştım. G.K. benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben daha önceden kısırlık ameliyatı olduğum için onunla ilişkiye girdim. Hamile kalacağını düşünmemiştim" diye konuştu.

Sanıktan davacı olan G.K., Oğuz E.'nin kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. G.K., "Sanıkla anemin arasında ilişki vardı. 2 yıl yanında kaldık. Beni taciz ediyordu. Daha sonra evlerimizi ayırdık; ancak annem zaman zaman onun yanında kalıyordu. Olay günü annem onun ütülü pantolon ve gömleklerini vererek, kardeşimle birlikte evine götürmemizi istedi. Sanık kardeşimi markete gönderdikten sonra üzerime saldırdı. Bağırdım ancak kimse sesimi duymadı. Tecavüz ettikten sonra kimseye söylememem için beni ölümle tehdit etti" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Oğuz E.'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.