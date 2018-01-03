Sevgilisiyle barışmak istemeyen genç kız parkta öldürüldü!

Karaman'da Durmuş T., kendisi ile barışmak istemeyen eski sevgilisine kurşun yağdırdı. 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Olay, Karaman Sakabaşı Mahallesi'nde dün saat 20.40 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 20 yaşındaki Durmuş T., eski sevgilisi 18 yaşındaki Ceyda Aycan'la barışmak istedi. Genç kızı konuşmak için parka çağıran Durmuş T., parka gelen genç kızdan olumsuz yanıt alınca tabancasını çıkardı ve genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kız yere yığıldı. Olayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı ancak genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ise olay yerinden kaçan Durmuş T.'nin peşine düştü.