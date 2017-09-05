Sevgiliye Uzun Mesajlar – Sevgiliye Anlamlı Uzun Mesaj

Sevgiye, sevgiliye dair güzel sözleri sitemizde rahatlıkla bulabilirsiniz

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Sevgiliye Uzun Mesajlar

Senin mutluluğun için çabalayan biri olsun mutlaka hayatında. Varlığını daima bildiğin ve kendini güvende hissettiğin…

Dualarımın başrolündesin yine sevgilim. En güzel aminim, Allah’a en güzel yakarışımsın.

Beni bana getiren kadın… Ömrün ömrüme nasip olsun.

Sil baştan başlayalım. Ellerini ver, ömrümü al.

Sen üzüldüğünde haklı olmanın bir önemi kalmıyor. Haklı değil seninle mutlu olmak istiyorum.

Yanıma, yüreğime, yoluma, hayallerime en çok sen yakıştın.

Hiç olmadık yerlerde hiç olmadık zamanlarda geliyorsun aklıma. Sessizliğe, karanlığa hapsoluyorum. Soyutlanıyorum dünyadan. Seninle geçiremediğim zamanın hüznü sarıyor ruhumu, nefes alamıyorum.

Kime seni anlattıysam sana olan sevgime hayran kaldı. Kime seni anlattıysam yerinde olmak için can attı.

Seninle küçücük bir dünya bana yeter. İçinde senin olduğun bir dünya …

Mutlu uyumalarımın, mutlu uyanmalarımın sebebisin sevgilim. Dahası yok, fazlası yok…

“Nasılsa o yanımda” dedirttiğin her gün için sonsuz teşekkürler sevgilim. Varlığının hissedildiği nice yıllara.

Sevmeyi, sevilmeyi öğrettiğin günden bu yana, benim tüm cümlelerim seninle başlar, tüm hayallerim seninle kurulur oldu …

Gönlüme girmek nasibindi sevgilim. Ömür boyu kalmak ise en güzel marifetin.

Seninle işimiz bitmedi. Daha hayaller anılara dönüşecek.

Tüm yaralarımı sardın sonra. Kanayan yerlerimi bir bir onardın. Her şey seninle iyileşti, ben seninle var oldum.

Seni seviyorum. Çünkü ne kadar rastlantı varsa gerçekleşti ve evren sana ulaşmam için her şeyle, herkesle iş birliği yaptı.

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