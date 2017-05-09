Şeytanın aklına gelmez! Fasulyenin içinden çıktı!

Şeytanın aklına gelmez! Fasulyenin içinden çıktı!

Van'da dün akşam saatlerinde bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda fasulyelerin içine monte edilmiş 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Kargoyu yollayan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 18.00 sıralarında bir kargo şirketine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin, Şila isimli dedektör köpekle yaptığı aramada Kanada'ya gönderilmek üzere içerisi fasulye dolu kutuda (kargoda) fasulyelerin içine monte edilmiş 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kargoyu gönderen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #afyon sakızı
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