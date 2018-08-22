Seyyar satıcı dehşeti! 'Niye oyalıyorsun' dedi, burnunu kırdı

Adana'da seyyar satıcılık yapan iki kişi, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı. Kıyafeti almadan tezgah önünden ayrılmak isteyen kadına tepki gösteren kişiler, "Madem almayacaktın sabahtan beri bizi neden oyalıyorsun" diye bağırdı

Seyyar satıcı dehşeti! 'Niye oyalıyorsun' dedi, burnunu kırdı
22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:32

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. alışveriş yapmak için akrabasıyla çarşıya çıktı. İnönü Caddesi'nde kaldırıma kurulan seyyar tezgahları gezen B.K. kıyafetleri inceleyip fiyatını sordu. Ancak daha sonra kıyafeti almadan tezgah önünden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Suriyeli iki kişi tepki gösterip "Madem almayacaktın sabahtan beri bizi neden oyalıyorsun" diye bağırdı. Bunun üzerine kadın da tepki gösterince iki şahıs kadına saldırıp darp etti. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine zanlılar kaçtı. Burnu kırılan kadın ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. B.K'nin şikayetçi olduğu Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hürriyet

Etiketler; #adana #tartışma #kadın
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