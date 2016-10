TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN İLAÇLARIN YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ SAĞLANDI

BİYOPSİ YAPILMADAN TEDAVİYE BAŞLANABİLMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Haber Kaynağı: DHA

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle yayınlanan ilgili tebliğdeki bazı değişiklikler şu şekilde: "Vakıf Üniversitelerinin semt polikliniklerinde üretilen hizmetler SGK'ya faturalandırılmasında yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. Kemoterapi uygulamaları artık eskisi gibi elle hazırlanmaktan çıkıp el değmeden hazırlanan sistemlerde ülkemizde kullanılmaya başlanmış idi. Bazı büyük hastanelerimiz bu sistemleri kendi bünyelerinde kurmuşlar küçük ölçekli hastaneler ise maliyetli olduğundan bu sistemleri kuramamışlardı. Tüm hastalarımızın bu sistemlerle hazırlanmış ilaçları kullanmasını sağlamak amacıyla sistemleri kurulu olan tesislerden bu sistemleri olmayan hastanelerin hizmet satın alım yolu açılmıştır. Böylelikle de birçok tesis çok yüksek yatırım maliyeti olan bu sistemleri kendi bünyelerinde kurmadan hazır kurulu hastanelerden hizmet satın alırken hem hastalarına daha kaliteli hizmet sunmuş olacaklar hem de kaynak israfının önüne geçilmiş olacak. Özel tıp merkezleri ile özel dal merkezlerinde verilen acil sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında uygulanan paket fiyat uygulaması nedeniyle acil hastalarımıza bu merkezlerde birçok tetkik ve tahlilin yapılmasında sıkıntılar çekilmekteydi. Yapılan yeni düzenleme ile bu tesislere müracaat eden acil hastalarımıza yapılan tüm işlemler paket fiyat üzerinden değil de işlem bazında ödeneceğinden önceden yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. Vazife ve harp malulleri tanımına yasal olarak genişletildiğinden kanuna yeni eklenen tanımlı olaylar sonucu malul olan kişilerde 3713 sayılı kanunda sayılan gazilerimizle aynı haklara kavuşturulmuştur.Ülkemizde artık yaygın olarak kullanılmaya başlanan Elektronik imza uygulaması kurumumuz tarafından da reçete ve raporlar da 01.10.2016 tarihinden itibaren kullanımının zorunlu olması için düzenleme yapılmıştır. Böylelikle de yazılan reçete ve raporların güvenliği daha da artırılmış, sahte rapor ve reçete düzenlenmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Crohn hastalığında kullanılmak üzere sertolizumab (Cimzia) etken maddeli ilaç ödeme listesine alınmıştır. Ülkemizde hali hazırda bulunmayan 7 adet ilaç için düzenleme yapılarak Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin edilmesi sağlanmıştır. Artık hastalarımıza bu ilaçlar yazıldığında hiç sıkıntı çekmeden ilaçlarını TEB'e müracaat ederek temin edebilecekler. Özellikle yaşlı hastalarımızın tedavileri yapan geriatri uzmanlarımız Enteral beslenme ürünleri, osteoporoz tedavisi, lipid düşürücü ilaçlar, nöropatik ağrıda kullanılan ilaçlar, parkinsonda kullanılan ilaçlar, huzursuz bacak sendromunda kullanılan ilaçlar, Gingko glikozidleri ve yara bakımında kullanılan kollajenler gibi özellikle yaşlı hastalarımızda görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilaç veya tıbbi bakım ürünü reçetelendirememekteydiler. Yeni yapılan düzenleme ile geriatri uzmanlarımıza bu hastalıklarla ilgili tıbbi ürün ve ilaçların kullanımına yönelik rapor ve reçete düzenlemelerinin yolu açılmıştır.Hepatit B rapor ve reçeteleri ile ilgili düzenlemeler yapılarak uygulamada yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. Kronik hepatit C tedavisinde yetişkinlerde interferon tedavisi öncelerde karşılanmaz iken yapılan düzenleme ile kullanılabilir hale getirilmiştir. Böbrek nakli olan hastalarda Kronik Hepatit C hastalığının da görülmesi durumunda Kronik Hepatit C hastalığının tedavisine Biyopsi yapılmadan doğrudan başlanabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Damarsal hastalıklarda kullanılan Klopidogrel etken maddeli ilaçları beyin cerrahisi uzmanlarının da reçetelemesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Sadece sağlık bakanlığı hastanelerince yapılan Dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatlarının ve görüş alanına engel yaratan psödopitoz tedavilerinin diğer hastanelerce de yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. KBB uzman hekimlerince yapılamayan alerji testleri yapılan yeni düzenleme ile bu uzmanlık dallarınca da yapılabilir hale getirilmiştir. Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesinde düzenleme yapılmıştır. Birçok ilaç için yapılan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu ilaçların kullanımı için rapor düzenleyemeyen veya bu ilaçları reçeteye yazma hakkı bulunmaya birçok uzmanlık dallarının bu ilaçların kullanımı için rapor düzenleyebilmesi veya reçeteye yazabilmesi için düzenleme yapılmıştır."