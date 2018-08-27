SGK borcu olanlar dikkat: Gece 23.59'a kadar vaktiniz var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için sosyal güvenlik müdürlüklerimiz saat 23.59'a kadar hizmet verecek." dedi

SGK borcu olanlar dikkat: Gece 23.59'a kadar vaktiniz var
27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK borçlarının yapılandırması için sosyal güvenlik müdürlüklerinin (SGM) bugün saat 23.59’a kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırmasının bugün sona ereceğini anımsatarak, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için sosyal güvenlik müdürlüklerinin saat 23.59’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Etiketler; #sgk #sgk borç #sgk borç yapılandırma
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