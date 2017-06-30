Sıcak hava yürüyüşe katılanları da çarptı

Kavurucu sıcaklar Adalet Yürüyüşü'ne katılanları da etkiledi

Sıcak hava yürüyüşe katılanları da çarptı

'Adalet Yürüyüşü'nde Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde mola verildi. Hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık daha da yüksek oldu.



Yürüyüşün vermiş olduğu yorgunluk ve sıcak hava nedeniyle bunalanlar mola yerine gelindiğinde akaryakıt istasyonunda ihtiyaçlarını giderirken, yanlarında getirdikleri yiyecekleri yedi.


Gölgelik alanlara sığınanlar ayakkabılarını çıkararak dinlendi. Ayakları şişenler soğuk su dökerek rahatlamaya çalıştı. Yürüyüşe öğleden sonra devam edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adalet yürüyüşü #sıcak hava
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