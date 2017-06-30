Sıcaktan bunalıp Fırat Nehri'ne girdiler. Acı haber geldi!

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 3 Suriyeli genç suda kayboldu. Suriyeli gençlerin bulunması için dalgıçlar arama çalışması başlattı. Aramalar sonrasında üç gencin de cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Birecik ilçe merkezindeki Salih Yolu'nda bulunan Fırat Nehri kıyısında meydana geldi. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı ilçede sıcaktan bunalan 3 Suriyeli arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Suriyeli'lerden 3'ü bir süre sonra çırpınarak suda gözden kayboldu. Suriyeli'lerin kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerinde Suriyeli'lerin yakınlarının bekleyişleri devam ederken, dalgıç polisler gençlerin bulunması için nehirde arama çalışması başlattı.

CESETLERİ BULUNDU

Birecik’teki Fırat Nehri’nde kaybolmalarının ardından dalgıç polisler tarafından aranan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mahmud Eyyüp, 16 yaşındaki Ali Hüseyin ile üzerinden kimlik çıkmayan 15 yaşlarındaki gencin cesetlerine ulaşıldı. Polisin 2 saatlik çalışmasının ardından cesedi bulunan Suriyeli gençlerin Birecik’teki Fırat Nehri’nde kaybolmalarının ardından dalgıç polisler tarafından aranan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mahmud Eyyüp, 16 yaşındaki Ali Hüseyin ile üzerinden kimlik çıkmayan 15 yaşlarındaki gencin cesetlerine ulaşıldı. Polisin 2 saatlik çalışmasının ardından cesedi bulunan Suriyeli gençlerin ölüm haberi, nehir kıyısında gelişmeleri takip eden yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep'te oturdukları ve gezi amacıyla Birecik'e gittiği öğrenilen Suriyeli gençlerin, cesetleri otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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