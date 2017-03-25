Şiddet uygulayan Vali Yardımcısı eşinden kaçmak için 3 kent değiştirdi

B.K. isimli kadın, vali yardımcısı olan eski eşinden şiddet görünce sığınma evine başvurdu. Eski eşinin kendisini bulması üzerine, B.K. ve çocuğu başka kente gönderildiler

B.K. isimli kadın , vali yardımcısı olan eski eşinden şiddet görünce sığınma evine başvurdu. Eski eşinin kendisini bulması üzerine, B.K. ve çocuğu başka kente gönderildiler.



EŞİNE VE ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULADI

SIĞINMA EVİNDE DE İZİNİ BULDU



ANNE VE ÇOCUĞUN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Öğretmenlik yapan B.K. isimli kadın, şu anda bir Karadeniz kentinde vali yardımcısı olan eşinden şiddet gördüğü için devlete sığındı. Sığınma evine yerleştirilen B.K. ve çocuğu, eski kocanın baskısından kaçmak için 3 kent değiştirdi. İsimleri değiştirilen anne ve çocuğu devlet korumasına alındı.Daha önce Kütahya, Çankırı, Mardin, Tunceli, Iğdır ve Artvin'de görev yapan, şimdi ise Karadeniz Bölgesi'ndeki bir kentte vali yardımcısı olan Ş.K.'nın öğretmen eşi B.K., 3 yıl önce kocasının kendisi ve çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek aynı ildeki bir kadın sığınma evine yerleşti.Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, eşinden boşanan B.K., çocuğu A.T.K. ile birlikte Sakarya'daki bir sığınma evine yerleştirildi. İddiaya göre vali yardımcısı, 2 yıl önce eski eşi ve çocuğunun izini burada da buldu. Ardından da çocuğunu almak için sığınma evindeki eski eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.Durumu fark eden yetkililer, araya girerek görüşmeleri engelledi, olay sonrası farklı bir şehre gönderilmeyi talep eden tarih öğretmeni B.K.'nın isteği de kabul edildi.Vali Yardımcısı Ş.K.'nın psikolojik baskı uyguladığı eski eşi B.K. ve çocuğu A.T.K.'nın önce mahkeme kararıyla isimleri değiştirildi. B.K. ve çocuğu, daha sonra farklı bir kente gönderilerek devlet koruması altına alındı.