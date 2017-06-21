Sigara ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapılan yeni düzenlemeyle yaprak sigara kağıdında, şekerler veya tatlandırıcılar kullanılamayacak. Sigara kağıdında, üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında veya üründe herhangi bir şekilde benzen, metilen klorür, tetra kloro etilen, glioksal, mineral yağ, hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenikten yararlanılamayacak

Yaprak sigara kağıdının üretim ve ticaretine yönelik bir dizi kriter belirlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun, Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yaprak sigara kağıdına ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları, Kurum tarafından yayımlanan kılavuz ve tablolara uygun düzenlenecek. Yaprak sigara kağıdında, şekerler veya tatlandırıcılar kullanılamayacak.



BİLİMSEL KOMİSYON KARAR VERECEK

FORMÜL BİLGİLERİ AÇIKLANACAK

Yaprak sigara kağıdının üzerinde yer alması gereken marka veya mamulat çeşidine özgü ve diğerlerinden farklılığını ortaya koyan çizgi, şekil, figür, logo ve işaretler veya herhangi bir yasal işaret, uyarı için kullanılanlar ile yaprak sigara kağıdını beyazlatmak için olanlar hariç, kağıdın üretiminde renklendiriciden yararlanılamayacak. Kağıtta, Bilimsel Komisyon incelemesinden geçmemiş bir girdi kullanılmak istendiğinin tespiti halinde, Komisyonun raporu doğrultusunda karar verilecek. Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının üretiminde; sigara kağıdında, üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında veya üründe herhangi bir şekilde benzen, metilen klorür, tetra kloro etilen, glioksal, mineral yağ, hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenik kullanılamayacak.Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, sağladığı girdileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formül bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunacak. Yaprak sigara kağıdı birim paketleri üzerine uygulanacak genel uyarı paketin en çok görülebilen geniş dış ön yüzeyine uygulanacak. Genel uyarı, basılı olduğu birim paketin geniş dış yüzeyinin siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzde 65'ini kaplayacak. Yaprak sigara kağıdı birim paketlerinin görülebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde, bu ürün özellikleri, sağlık etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek. Türkiye'de ihraç amacıyla üretilen yaprak sigara kağıtları bu karar kapsamında değerlendirilmeyecek.