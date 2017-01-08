Sigarada yeni dönem: Dijital ihbar!

Yasak olmasına rağmen sigara içilmesine izin verilen yerleri 1 milyon gönüllü denetleyecek

Sağlık Bakanlığı, sigara yasağı konusunda hassas davranıyor. Ancak yasak genişlemesine rağmen yasağa uymayan çok fazla vatandaş var. Bu yüzden Bakanlık yeni bir uygulamaya geçerek denetimi artırmayı hedefliyor.



Alanın bilgiye göre Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapacak. Cep telefonu ve bilgisayarlara yüklenecek bir uygulama ile dijital denetim başlayacak.



Yeni projeye göre bütün vatandaşlar gönüllü bir şekilde denetmen olabilecek. Sigara içilmesi yasak olan bir mekana giden vatandaş, cep telefonundan mekanın konumunu telefona yüklenen 'Yeşil dedektör' uygulaması ile Sağlık Bakanlığı'na bildirebilecek.



Uygulama için pilot il İstanbul olarak seçildi ancak uygulamanın kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor. İstanbul'da uygulamayı kullananların sayısı şimdiden 10 bin kişiyi buldu bile. Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirilen uygulama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandı.