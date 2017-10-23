Sigorta kutusu ölçüleri hakkında bilmeniz gerekenler

Kullanılanım amacına ve yerine göre sigorta kutuları ölçüleri de oldukça önemlidir. Evde kullanılan sigorta kutusu ile iş yerlerinde ve hatta sanayilerde kullanılan sigortalar oldukça farklıdır. Bu yüzden gelen ve kullanılan elektrik akımlarının kaç Amper olduğu önemli konular arasında. Sigorta kutusu seçerken bu konuya oldukça dikkat edilmesi gerekilmektedir.
Sigorta kutusunu ev içinde alacaksanız, yine ölçüleri farklılık gösterecektir. Bir apartmanda oturuyorsanız, evinizde yer alan priz ve anahtarlara göre, hatta oda sayısına uygun sigorta kutusu seçiminde bulunmalısınız. Binaların ana hattında gelen elektriği sigorta kutusundan evin içine dağıtacağınızdan dolayı, tek bir sigorta anahtarının olması, kablolarda ısınma yaparak yangın çıkma olasılığı attıracaktır. Bu yüzden farklı ölçülerdeki sigorta kutularını tercih edebilirsiniz.
Eğer müstakil bir eve sahipseniz, sigorta kutunuz apartman dairesinden biraz daha büyük olacaktır. Çünkü kofradan gelen elektrik, direk sizin sigorta kutunuza bağlanacak ve oradan evin veya iş yerinin içine dağılacaktır. Bu yüzde ev tipi sigorta kutusundan daha büyük olacaktır. Yine birden fazla sigorta anahtarının bulunması, kabloların ısınmasını engelleyecek ve daha güveli elektrik iletimi sağlayacaktır.
Sigorta Kutusu Ölçüleri
Yukarıda da değindiğimiz gibi kullanılan yere göre değişkenlik göstermektedir. Kullanılacak yerde kaç priz var ve kaç amper elektrik kullanılacak bunları hesaba katarak sigorta kutusu ölçülerini belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Sigorta kutusu seçerken dikkat etmeniz gereken 5 kritik nokta adlı makalemizi okuyarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Genel olarak sigorta kutusu ölçüleri şu şekildedir;
Sıva Üstü ve Sıva Altı Sigorta Kutusu Ölçüleri
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2'li model = 107x100x148
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4'lü model = 144x100x148
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6'lı model = 178x100x148
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8'li model = 213x100x168
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12'li model = 292x105x220
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16'lı model = 364x101x231
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16'lı çift katlı model = 340x229x104
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24'lü model = 308x110x336
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36'lı model= 326x110x465
Opaklı (kilitli) Sigorta Kutusu Ölçüleri
-
2'li model = 107x100x148
-
4'lü model = 144x100x148
-
6'lı model = 178x100x148
-
8'li model = 213x100x168
-
12'li model = 292x105x220
-
16'lı model = 364x101x231
-
16'lı çift katlı model = 340x229x104
-
24'lü model = 308x110x336
-
36'lı model= 326x110x465
kaynak : Günsan Elektrik