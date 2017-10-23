Sigorta kutusu ölçüleri hakkında bilmeniz gerekenler

Sigorta kutuları, bir evin veya iş yerinin tüm elektrik akımını ve güvenliğini sağlayan kutulardır. Binadan gelen tüm elektrik kablolarının bağlandığı ve evin veya iş yerinin içerisine elektriğin dağılımını sağlayan sigorta kutuları bu yüzden oldukça önemlidir

Kullanılanım amacına ve yerine göre sigorta kutuları ölçüleri de oldukça önemlidir. Evde kullanılan sigorta kutusu ile iş yerlerinde ve hatta sanayilerde kullanılan sigortalar oldukça farklıdır. Bu yüzden gelen ve kullanılan elektrik akımlarının kaç Amper olduğu önemli konular arasında. Sigorta kutusu seçerken bu konuya oldukça dikkat edilmesi gerekilmektedir.

Sigorta kutusunu ev içinde alacaksanız, yine ölçüleri farklılık gösterecektir. Bir apartmanda oturuyorsanız, evinizde yer alan priz ve anahtarlara göre, hatta oda sayısına uygun sigorta kutusu seçiminde bulunmalısınız. Binaların ana hattında gelen elektriği sigorta kutusundan evin içine dağıtacağınızdan dolayı, tek bir sigorta anahtarının olması, kablolarda ısınma yaparak yangın çıkma olasılığı attıracaktır. Bu yüzden farklı ölçülerdeki sigorta kutularını tercih edebilirsiniz.

Eğer müstakil bir eve sahipseniz, sigorta kutunuz apartman dairesinden biraz daha büyük olacaktır. Çünkü kofradan gelen elektrik, direk sizin sigorta kutunuza bağlanacak ve oradan evin veya iş yerinin içine dağılacaktır. Bu yüzde ev tipi sigorta kutusundan daha büyük olacaktır. Yine birden fazla sigorta anahtarının bulunması, kabloların ısınmasını engelleyecek ve daha güveli elektrik iletimi sağlayacaktır.

Sigorta Kutusu Ölçüleri

Yukarıda da değindiğimiz gibi kullanılan yere göre değişkenlik göstermektedir. Kullanılacak yerde kaç priz var ve kaç amper elektrik kullanılacak bunları hesaba katarak sigorta kutusu ölçülerini belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Sigorta kutusu seçerken dikkat etmeniz gereken 5 kritik nokta adlı makalemizi okuyarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Genel olarak sigorta kutusu ölçüleri şu şekildedir;

Sıva Üstü ve Sıva Altı Sigorta Kutusu Ölçüleri

2'li model = 107x100x148

4'lü model = 144x100x148

6'lı model = 178x100x148

8'li model = 213x100x168

12'li model = 292x105x220

16'lı model = 364x101x231

16'lı çift katlı model = 340x229x104

24'lü model = 308x110x336

36'lı model= 326x110x465

Opaklı (kilitli) Sigorta Kutusu Ölçüleri

2'li model = 107x100x148

4'lü model = 144x100x148

6'lı model = 178x100x148

8'li model = 213x100x168

12'li model = 292x105x220

16'lı model = 364x101x231

16'lı çift katlı model = 340x229x104

24'lü model = 308x110x336

36'lı model= 326x110x465

kaynak : Günsan Elektrik