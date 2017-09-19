Sigortasız işçi çalıştırana sıkı takip. Cezalar ne kadar?

Sigortasız eleman çalıştırana kötü haber. Alınan bilgiye göre kaçak işçi çalıştıran işletmelere ceza kesilecek

Kaçak işçi çalıştıran işyerlerine takip sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son üç yılda bu yüzden 200 bin işyerine 1.2 milyar ceza kesti. Bakanlık bu konudaki denetimlerini de sürdürüyor. Kayıt dışı mücadele için risk analiz merkezleri kuran bakanlık, çalışana elden ödenen ücret dönemini kapatacak. Çalışanların ücretlerini ve primlerini banka üzerinden yapmayan firmalara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacak.



Alınan bilgiye göre sigortasız işçi çalıştıran işyerlerine, kayıtsız çalışan her bir personel için 2 asgari ücret tutarında ceza kesiliyor. Eğer işyeri, bir yıl boyunca çalışanını sigortasız çalıştırdıysa da bakanlık o kurumdan bir yıl içinde ödenmesi gereken bütün primi tahsil ediyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kayıt dışı işçi çalıştırma ihtimali yüksek olan işyerlerini belirlemek için risk analizi yaptıklarını belirterek, iki ayaklı hizmet sunduklarını bildirdi.



Bakan Sarıeroğlu, son üç yılda SGK, il müdürlükleri ve Alo 170 hattına yapılan ihbar ve şikâyetlerle sigortasız işçi çalıştıranlara yönelik yapılan işlemlere ilişkin sorulara yanıt verdi. Sarıeroğlu, denetimle beraber işverene verilen rehberlik hizmeti ile yükümlülüklerini ve kaçak işçilik konusunda karşılaşacakları yaptırımları anlattıklarını kaydetti.



TEŞVİK, İHALE HAKKI YANIYOR

SGK, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, kayıtsız çalışan her bir personel için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası kesiyor. İşçiyi bir yıl boyunca sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden bu bir yıl içinde sigortalı adına ödenmesi gereken primlerin tamamı tahsil ediliyor.Yeni dönemde esnaf daha fazla kayıt içine girecek. İnşaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınıp izlenecek. Risk analizleri kapsamında sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen patronlar ihalelere katılamayacak. Ücret, prim gibi ödemeleri banka üzerinden yapmayan işletmelere idari para cezası kesilecek. Hükümet, kayıt dışı ekonominin GSYH'ye oranının 5 puan azaltılmasını hedefliyor. (Sabah)