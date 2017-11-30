Siirt'te göçük: 3 ölü, 5 yaralı

Siirt'te etkili olan aşırı yağış yüzünden bir evde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Olay Siirt'in Şirvan İlçesi'nde meydana geldi. İlçenin Soğanlı köyünde etkili olan aşırı yağış nedeniyle toprak damlı bir evde saat 02.30 sıralarında bir göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle evde yaşayan 8 kişilik aileden 40 yaşındaki baba Cemal Coşkun ile 15 yaşındaki oğlu Yusuf Coşkun ve 5 yaşındaki Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Anne ve diğer dört çocuk ise komşular tarafından kurtarıldı.



Yaralılar köye çağrılan ambulanslarla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.