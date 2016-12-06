Siirt'te polis karakoluna saldırmak isteyen 2 terörist öldürüldü

Siirt'te polis karakoluna saldırı hazırlığında bulunan PKK'lılar ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürülürken, 5 polis ise hafif yaralandı

Siirt'te 2 terörist bu sabaha karşı polis karakoluna saldırı girişiminde bulundu. Barış Mahallesi'nde bulunan karakola saldırmak isteyen teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken 5 polis de hafif yaralandı. Yaralı polisler Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Çatışmada teröristlere ait el bombaları ve otomotik silahlar da ele geçirildi. Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.