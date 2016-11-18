Siirt'teki göçükte ölü sayısı arttı. Heyelan altında kalanların 35 çocuğu var!

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde bulunan bakır madeni sahasında dün akşam meydana gelen ve 4 kişinin cesedinin çıkarıldığı heyelanda tonlarca kaya ve toprak altında kalan 12 kişinin kurtarılma çalışmaları devam ederken, köylüler aynı sahada 3 ay önce de heyelan olduğunu ve 3 kişinin hafif yaralandığını söyledi

Köylüler, 13 yıldır işletilen bakır madeninde heyelanın oluştuğu yerde bir yıl önce çatlakların görüldüğünü ve yetkilileri uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını da iddia etti. Madende toprak hareketlerini ölçen cihazın olay akşamı uyarı verdiğini ileri süren köylüler, heyelanın iki gün önceki şiddetli şiddetli yağmurdan kaynaklandığını sandıklarını anlattı.



ARAMALARDA DRONE KULLANILIYOR



Arama kurtarma çalışmaları Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında oluşturulan kriz masasından yönlendirilirken, çalışmalarda havadan görüntü için drone kullanılıyor. Yakınları heyelan altında bulunan ailelerin bekleyişi devam ederken, çalışmaların toprak kayması riski nedeniyle dikkatlice yürütüldüğü belirtildi. Bölgeye getirilen dinleme cihazları ile toprak altında bulunan işçilerin yaşayıp yaşamadığı ve yerlerinin tespiti için de çalışma yapıldığı öğrenildi.



VALİLİK: 1 MİLYON METREKÜPLÜK TOPRAK HAREKETİ OLUŞTU



Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında 17 Kasım akşamı meydana gelen heyelan sonucu 1 milyon metreküplük bir toprak hareketi oluştuğu ve kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü 16 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Türkiye'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda seferber edildiği çalışmalar Başbakanlık AFAD, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Siirt Valiliği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle aralıksız sürüyor. 90 arama kurtarma personeli, 2 helikopter, 1 uçak ile çalışmalara destek verilmektedir. Göçük sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Halen göçük altında olan 13 vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD Siirt, AFAD Diyarbakır, AFAD Erzurum, AFAD Van, AFAD Ankara, AFAD Bitlis ve AFAD Batman'dan, toplamda 90 kişilik bir ekiple devam ediyor. Diğer illerde bulunan deneyimli AFAD ekiplerinin hızla alana ulaştırılması için 2 helikopter ve 1 uçak desteği alındı. İş makineleri ile olası bir heyelan riski azaltılırken, yeni bir risk oluşturmamak adına köpekli arama kurtarma timleri çalışmalara katkı veriyor. Arazinin engebeli olması ve ikinci bir heyelan riskini taşıması, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Başbakanlık AFAD, olay yerinde çalışmaların bir noktadan koordine edilmesi ve bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için maden ocağında ayrıca bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi görevlendirdi. Türkiye'nin ilgili kurum ve kuruluşları seferber edildi. Şirvan'da mahsur kalan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tüm ilgili kurum ve kuruluşları seferber edildi. Bölgede bulunan ekiplerin ve madenci ailelerinin iaşe ihtiyaçları da düşünüldü. Türk Kızılayı, 12 personel, 150 battaniye, 1 ikram aracı, 200 kişilik kumanya ve 2 ikram çadırını bölgeye sevk etti. Sıcak yemek ihtiyacı da kısa sürede karışılacak."





1 CESET DAHA ÇIKARILDI



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde bulunan bakır madeni sahasında dün akşam meydana gelen heyelanın altında kalan 13 işçiden 1'inin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle dün geceden bu yana heyelan altında bulunan 4 işçinin cansız bedeni çıkarılırken, 12 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.



KARDEŞİNİN KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARADIĞINI SÖYLEDİ



Heyelanın altında kalan 12 kişinin kurtarılma çalışmaları devam ederken; toprak altında kalanlardan kamyon şoförü Halil Başer'in hem ağabeyini, hem de arkadaşlarını telefonla görüntülü olarak aradığı ileri sürüldü.



Halil Başer'in ağabeyi ve arkadaşları Jandarma ve AFAD ekiplerine yaptıkları görüşmeyi anlatırken, telefonda karanlık bir görüntü görüldüğünü Başer'in kendilerine "Biz sağız" dediğini anlattı. Bu bilgi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırırken, özellikle heyelanın bulunduğu bölge yerin altını dinleyebilen cihazları devreye koydukları öğrenildi.



FİRMA TEMSİLCİSİ: CİHAZ UYARI VERMEDİ



Meydana gelen heyelan sonrasında bölgede bulunan bakır madeni sorumlularından Jeoloji Birim Amiri Kamil Narman, temmuz ayında doğu duvarındaki çatlağın ardından ocakta çalışmaların durdurulduğunu ve bu bu süre zarfı içinde bütün çatlakları tespit etmek amacıyla çözüm önerilerinin geliştirdiklerini söyledi. Narman, "Her yere anlık ölçüm cihazları yerleştirdik. 6 dakikada bir cihaz ölçüm yapıyor. Dün akşamki çökme de 6 dakikalık zaman içinde olmuş. Gereken her türlü önlemi almıştık. Maden temmuzdan sonra 2 ay tatil edilmişti. Sonra önlemler alınarak yeniden çalışmalara başlamıştık. Dün yaşanan olay sırasında anlık ölçüm cihazlarından hiç bir uyarı almadık" dedi.



HEYELAN ALTINDA KALANLARIN 35 ÇOCUĞU BULUNUYOR



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle kayan toprak altında kalan işçilerden 3'ünün bekar olduğunu, diğerlerinin evli olup toplam 35 çocuğu bulunduğu belirtildi. Açıklamada Murat Ant, Halil Başer ve Sedat Bulut'un bekar olduğu, Savaş Kızılkan'ın 1, Kerem Arat'ın 1, Kasım Tari'nin 4, Şefik Tuncer'in 3, Abdurrahman Sönmezsoy'un 4, Reşit Can'ın 2, Mahmut Batumak'un 3, Bedrettin Caylı'nın 5, Nusret Beyazalma'nın 6, Yavuz Yıldız'ın 2, İsmail Tekin'in 1 ve Abdulbaki Aydın'ın 3 çocuğu olduğu, İbrahim Kılınç'ın ise çocuğu bulunmadığı belirtildi.