Siirt'ten bir acı haber daha...

Siirt'te bakır madenindeki göçükte bir işçinin daha cesedine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda enkaz altında kalan işçilerin arama ve kurtarılma çalışmaları zor şartlarda devam ediyor. Bu sabah göçük altında 1 işçinin cansız bedeni daha çıkarıldı. Böylece ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.



Öte yandan maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 iş güvenliği uzmanı ve maden müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı bildirildi.



Arazinin engebeli olması ve ikinci bir heyelan riski nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Valilik heyelan sonucu 1 milyon metreküplük bir toprak hareketi oluştuğunu açıkladı.





