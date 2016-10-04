SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

HELALLİK ALINDI, TAHLİYE EDİLSİN

"İNSANLARI SEVDİKLERİNDEN AYIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

MAHKEME BAŞKANI KARARA MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ: 15 YIL

İDDİANAME...

ESKİ SAVUNMASINDAN...



ŞEHİT POLİSİN AİLESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

ADLİ TIP RAPORUNDA ASLİ KUSURLU BULUNMUŞTU

Haber Kaynağı: DHA

Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 9 aydır tutuklu bulunan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkemenin oy çokluğuyla verdiği kararda, Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek, kusurun yoğunluğu ve olayın ölenin ve mağdurun görevi başında meydana gelmiş olması nedeniyle sanığa 15 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karşı görüşte olduğu şerhini düştü.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 22.5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Rüzgar Çetin hazır bulundu. Mahkemeye dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçen şehit polis İsmet Fatih Alagöz'ün ailesi ile yaralanan polis Emre Tetik'in ailesinden duruşmaya katılan olmadı.Duruşma Savcısı Ekrem Şakar esas hakkındaki mütalaasında, sanık Rüzgar Çetin'in çarptığı aracın görevli polis aracı olması, sanığın alkollü olması, adli tıptan gelen rapor ve olay yeri kaza tutanağını dikkate alarak "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, Çetin'in suçun niteliği ve cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.Mütalaaya karşı söz alan sanık Çetin'in avukatı Mehmet Uysal, olayın bilinçli taksir olmadığı, basit taksir suçundan yargılamanın yapılmasını ve bunun da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ileri sürdü. Avukat Uysal, "Şikayetçiler de şikayetlerinden vazgeçmislerdir. Helallik almışlardır, dolayısıyla ortada şikayetçi kalmamıştır. Müvekkilimin kaçma şüphesi de yoktur, bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Rüzgar Çetin savunmasında, "Kazaya sebebiyet verecek bir hareketim yoktu. Bulunduğum yerde sollama yasağı da yoktu. Aldığım alkol oranı yasal sınırlar içindedir. Alkolün etkisinde değildim. Tabii bunların hiçbiri benim üzüntümü hafifletmiyor. Tahliyemi istiyorum" dedi. Son sözü sorulan Çetin, "İnsanları sevdiklerinden ayırdığım için çok üzgünüm" dedi.Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Rüzgar Çetin'in taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunun işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Sanığa önce 5 yıl hapis cezası veren heyet, suçun bilinçli taksir ile meydana gelmesini dikkate alarak cezayı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini, olaydan duyduğu pişmanlığı lehine indirim sebebi sayan heyet, sonuç olarak Rüzgar Çetin'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kusur durumunu dikkate alarak 1 yıl 3 ay süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına hükmetti.Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek, temel ceza 5 yıl hapis olarak belirlenmişse de olayın şeklinin kamu hizmeti yapan müteveffa ve mağdurun görevi esnasında meydana gelmiş olması, Adli Tıp Kurumu raporunda kusurun tamamının sanığa ait bulunması dolayısıyla kusurun yoğunluğu, olayın oluş şekli, meydana gelen tehlike ve zarar dikkate alındığında temel cezanın 10 yıl hapis olması gerektiğini belirtti. Başkan Şimşek, bilinçli taksir gereğince de cezanın yarı oranında artırılarak sanığa netice olarak 15 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesi gerektiğinden karara karşı olduğunu kaydetti.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 01.00 sıralarında Emre Tetik'in kullandığı polis aracıyla Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru seyir halinde oldukları ifade ediliyordu. Sanık Rüzgar Çetin'in ise aracı ile Ortaköy'den Beşiktaş'a doğru gittiği belirtiliyordu. Çırağan Caddesi üzerinde kavşaktaki ışıklara yaklaşıldığından Çetin'in en sağ şeritten önce orta şeride geçtiği önündeki aracı sollamak içinde ani manevra yaparak karşı şeride geçerek, gelen maktül ve müştekinin içinde bulunduğu polis aracına çarptığı ileri sürülüyordu. Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilen iddianamede, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.Rüzgar Çetin eski savunmasında, "Yemek sonrası arkadaşlarımla buluşmak üzere başka bir mekana geçtim. Arkadaşlarıma eşlik etmek için bir kadeh içtim. İkinci kadehi bitirmedim, araç kullanacağım için. Daha sonra çıktım, önce benzin aldım. Sonra Ortaköy'e girdim. Orası üç şeritli bir yoldur. En şağ şeritte seyrediyordum. Normal şehir hızında kullanıyordum. Diğer araçlar da ağır ilerliyorlardı. Orta şeride geçmek istedim. Geçer geçmez bu kaza yaşandı. Aracım kaydı. Kontrolden çıktım. Sol şeritteki polis aracına çarptım. Şehir hızındaydım. Kazadan sonra sol kapı açılmadı. Sağ taraftan indim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Polislerin ve ambulansın gelmesini bekledim. Alkolün tesiri altında değildim" demişti.Adana'da oturan şehit polisin eşi Özlem Alagöz ve ailesi celse arasında "şikayet talebinden feragat" dilekçesi sunmuştu.Alagöz ailesinin dilekçesinde, "Sanık Rüzgar Çetin hakkındaki şikayetimizden ve davaya katılma talebimizden feragat ediyoruz. Bu doğrultuda gereğinin yapılmasını adı geçen tüm katılanlar adına vekaleten arz ve talep ederiz" denilmişti. Yaralanan polis memuru Emre Tetik de şikayetinden vazgeçmişti.Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre sanık Rüzgar Çetin asli kusurlu, kazada hayatını kaybeden polis memuru İsmet Fatih Alagöz ile kazada yaralanan memur Emre Tetik'in ise kusursuz olduğu vurgulanmıştı.