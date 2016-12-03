Şike kumpası soruşturmasında Gülen'e 85 yıl hapis istemi

FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, en yüksek ceza 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen ile eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı İhsan Kalkavan'a istendi

Fetullah Gülen hakkında, "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede, şüpheli eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan hakkında da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.





DİĞER İSİMLER İSTENEN CEZALAR



Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında ise, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istendi.



Kapatılan Zaman Gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında da, "Resmi Belgede Sahtecilik, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan 35 yıldan 78 yıla kadar hapis talep edildi.



Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç hakkında ise "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, İftira, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ayrı ayrı 34 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istendi.



Kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve Prof.Dr Suat Yıldırım hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi istenirken, Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.



Diğer 94 şüpheli hakkında ise benzer suçlardan 5 yıldan 70 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.



75 MÜŞTEKİ - 91 MAĞDUR



İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu, 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.