Şikâyetçi'nin avukatı çekildi

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan şikayetçi olan işadamı Necmettin Kesgin'in avukatı Levent Ekmen, davadan çekildi.

Şikâyetçi'nin avukatı çekildi
14 Mart 2019 Perşembe 14:45

AK Parti, Kesgin ile arasındaki sahte senet davasını gerekçe göstererek Yavaş'ın adaylığının meşruiyetini tartışmaya açmıştı.

Yeniçağ'ın haberine göre avukat Levent Ekmen, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede "Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin vekilliğinden çekiliyorum gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim" dedi.

Önceki Haber
Yakıt taşıyan tren raydan çıktı
Sonraki Haber
Şikâyetçi'nin avukatı çekildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.