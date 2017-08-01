Sıla konserini iptal eden rektörün 4 aracına haciz!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın konserini hava koşulları nedeniyle iptal eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörünün 4 aracına haciz konuldu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Sıla konseri iptal edilince organizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu.





HAVA KOŞULLARINDAN KONSER İPTAL EDİLMİŞTİ



Üniversite, 2013'te bahar şenlikleri için organizasyon firması ile anlaştı. Ancak Sıla konserinin yapılacağı 14 Mayıs'ta yaşanan yoğun yağışta sahnenin çatısı su aldı. Sahne ve konser alanının tehlike yaratacak derecede ıslanması nedeniyle konser iptal edildi. Organizasyon şirketi Sıla konserinin başka bir gün yapılacağını yazılı ve sözlü olarak üniversite yönetimine bildirdi. Ancak yönetim geri dönüş yapmadı.





MAHKEME ÜNİVERSİTEYİ HAKSIZ BULDU



Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre organizasyon şirketi Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Mahkeme üniversiteyi haksız bularak 48 bin TL'yi yasal faiziyle ödemesine karar verdi. 55 bin TL alacaklarını olduğunu belirten organizasyon şirketi avukatı Tahir Kemal Bozkır rektörlüğün resmi makam aracının da bulunduğu 4 otomobile haciz koydurdu.





ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA



Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), 2013 yılındaki bahar şenliklerinde iptal edilen Sıla konseri için organizasyon şirketinin rektörlüğün resmi makam arabası dahil 4 araca haciz koydurduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir devlet üniversitesi olan AİBÜ'nün mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir" denildi.



AİBÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29 Ocak 2015 tarihli kararıyla, organizasyon şirketi tarafından sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilmeyen 14 Mayıs 2013 tarihli Sıla konseri nedeniyle şirketin 87 bin 84 TL’yi AİBÜ'ye ödemesine, düzenlenen Aydilge ve Yeni Türkü konserleri için 47 bin 884 TL'nin şirkete ödenmesine karar verildiği ifade edildi.



Üniversite ile söz konusu organizasyon şirketinin karşılıklı olrak alacaklarını icraya koyduklarının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:



"Şirket bir miktar borcunu ödemesine karşın tüm borcunu ödemediğinden bazı araçlarına haciz konulmuştur. Bir devlet üniversitesi olan AİBÜ'nün mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir. Aksi yönde bir işlem varsa, bu kanunsuz işlem usulü dairesinde kaldırılacağı gibi, kanunsuz işlem yapanların da sorumluluğu doğacağı da izahtan varestedir."