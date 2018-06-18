Silah fotoğraflarını paylaşıp, 'Reisin emrini bekliyor' yazdı

24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor...

Facebook’ta adını Yaşar Ali Kurtuluş olarak belirten bir vatandaş, tehdit içeren paylaşımla gündeme oturdu.

Nerede çekildiği belli olmayan bir düzine otomatik silahın fotoğrafını paylaşan Yaşar Ali Kurtuluş, fotoğrafı, “Bunlar reisin emrini bekliyor” ifadeleriyle paylaştı. Profilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanan Kurtuluş’un, provokasyon amaçlı paylaşımı büyük tepki çekti.

Öyle ki Yaşar Ali Kurtuluş, kendisine "Yok kaldır abim bunu lütfen şimdi değil" yorumunu yapan bir arkadaşına, "Vakti gelince abi" diye yanıt veriyor. (Oda TV)