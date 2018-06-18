Silah fotoğraflarını paylaşıp, 'Reisin emrini bekliyor' yazdı

24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor...

Silah fotoğraflarını paylaşıp, 'Reisin emrini bekliyor' yazdı
18 Haziran 2018 Pazartesi 09:14

Facebook’ta adını Yaşar Ali Kurtuluş olarak belirten bir vatandaş, tehdit içeren paylaşımla gündeme oturdu.

Nerede çekildiği belli olmayan bir düzine otomatik silahın fotoğrafını paylaşan Yaşar Ali Kurtuluş, fotoğrafı, “Bunlar reisin emrini bekliyor” ifadeleriyle paylaştı. Profilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanan Kurtuluş’un, provokasyon amaçlı paylaşımı büyük tepki çekti.

Öyle ki Yaşar Ali Kurtuluş, kendisine "Yok kaldır abim bunu lütfen şimdi değil" yorumunu yapan bir arkadaşına, "Vakti gelince abi" diye yanıt veriyor. (Oda TV)

Etiketler; #sosyal medya #facebook #erdoğan
Önceki Haber
Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı
Sonraki Haber
Demirtaş cezaevinden seslendi: 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.