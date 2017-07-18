Silivri'de 200'den fazla ev sular altında kaldı

İstanbul'daki yağmurdan en çok etkilenen yerlerden biri de Silivri oldu. Silivri'de 200'den fazla evin sular altında kaldığı öğrenildi

İstanbul'da en fazla yağışı Silivri aldı. Yolları basarken oluşan sel nedeniyle Gümüşyaka'da çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarılıyor. Silivri'nin Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde de su baskınlarının yaşandığını belirten Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar Gümüşyaka'da 200'ü aşkın evi suların bastığını söyledi. Su altında kalan evler ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

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