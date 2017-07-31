Silivri Emniyet Müdürü makamında intihar etti!

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan bugün sabah saatlerinde makamında ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan'ın beylik silahıyla intihar ettiğini açıkladı.



Edinilen bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan (39) zaman zaman yaptığı gibi bugün de saat 03.00 sıralarında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki emniyet binasına gelerek makam odasına geçti. Saat 10.30'da odaya giren özel kalemi olan polis memuru, Çalışkan'ı koltuğunda başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Savcı ve polis ekipleri odada incelemelerde bulundu.





MUSTAFA ÇALIŞKAN OLAY YERİNDE



İncelemeler sürerken İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek konuyla ilgili polis müdürlerinden bilgi aldı.





İNCELEMELER 3,5 SAAT SÜRDÜ



Savcı ve polisin incelemesi 13.30 sıralarında tamamlandı. Mustafa Çalışkan incelemelerin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldı. Hakan Çalışkan'ın cansız bedeni de belediyeye ait cenaze nakil aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





EMNİYETTEN AÇIKLAMA



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hakan Çalışkan'ın makamında ölü bulunmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 31.07.2017 günü vefat eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisine ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı devam etmektedir" denildi.





8 AY ÖNCE SİLİVRİ'YE ATANMIŞTI



2016'nın Aralık ayında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı'ndan Silivri Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Çalışkan'ın 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi.