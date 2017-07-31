Silivri Emniyet Müdürü ölü bulundu!

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu

Silivri Emniyet Müdürü ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Hakan Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri #hakan çalışkan
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