Silvan'da koruculara saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır Silvan'da koruculara PKK'li teröristler saldırdı. Saldırıda 1 korucu şehit oldu, 2 korucu da yaralandı

Silvan'da koruculara saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır Silvan'ın Çardak Mahallesi'nde dün akşam saat 20.40 civarında PKK saldırısı yaşandı. Nöbet değişimine giden koruculara, PKK'lı teröristler uzun namlulu silahla ateş açtılar. Korucular açılan ateşe karşılık verince çatışma çıktı. Açılan ilk ateşde 3 korucu yaralandı. Yaralı koruculardan Abdulkadir Bekler, hastaneye götürülürken şehit oldu. 

Yaralı 2 korucusu ise Silvan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Saldırının ardından güvenlik güçleri Çardak Mahallesi çevresinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silvan #şehit #korucu şehit
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