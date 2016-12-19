Silvan'ın 14 mahallesindeki sokağa çıkma yasağı kalktı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ndeki 14 mahallede dün uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağın bugün saat 06.00'dan itibaren kaldırıldı

Silvan İlçesi'nin 14 mahallesinde PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında dün uygulanan sokağa çıkma yasağı valilik tarafından yapılan yazılı açıklamayla kaldırıldı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütealik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla, Silvan Kaymakamlığı'nca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince 18.12.2016 günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Silvan İlçesi Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahallelerinde / mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının 19.12.2016 günü saat 06.00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir."