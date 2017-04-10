Sinan Oğan'dan suikast açıklaması

MHP 'den ihraç Sinan Oğan , Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında belinde tabanca olduğu ileri sürülen bir kişiyi korumaları yakalamak istedi. Bu kişinin korumalar yakalayamadan kaçtığı ihbarı üzerine polis araştırma başlattı.





“SEN SADECE ‘EVET’ DİYENLERİN Mİ BAŞBAKANISIN?”

VALİ ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sinan Oğan, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Bafra’ya geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında Belediye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeye başladı.Bu sırada Oğan’ın korumaları, kalabalık arasında bir kişinin belinde tabanca olduğunu fark etti. Korumaların kendisini gördüğünü anlayan kimliği belirlenemeyen kişi, koşarak kaçtı. Korumalar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.Oğan, olay sonrasında düzenlenen programa katılmak üzere Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’ne gitti. Burada konuşma yapan Oğan, “Suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye’yi bir Evet- Hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur” dedi. Referandum kampanyasının çok gergin ortamda geçtiğini kaydeden Oğan, şunları söyledi:“Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emellere böyle fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece ‘evet’ diyenlerin mi başbakanısın? Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor.”Samsun Valisi İbrahim Şahin, resmi twitter hesabından, MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan’ın Bafra İlçesi’nde esnafı ziyareti sırasında meydana gelen ve ‘suikast girişimi’ iddialarına yol açan gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu.Vali Şahin açıklamasında, “İlimiz Bafra ilçesinde programın icra edileceği salona giderken Sinan Oğan’ı korumakla görevli polisler şüphe üzerine bir şahsa yönelmiş, şahsın kaçması ile takibe alınmış, kurusıkı tabancayla birlikte şahıs alınmıştır. Muhasebecide çalışan arkadaşlarını ziyarete gitmiş, merak saiki ile aşağıya inmiştir. Abartıldığı gibi asla bir suikast girişimi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.