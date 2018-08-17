Sineklik açılınca 4. kattan düşüp öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yaşındaki Yusuf Erdoğan Zaralı, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinde takılı sinekliğin açılması sonucu düşerek yaşamını yitirdi

Sineklik açılınca 4. kattan düşüp öldü
17 Ağustos 2018 Cuma 12:39

Lüleburgaz'da müteahhitlik yapan Fatih ile Yasemin Zaralı çiftinin 4 çocuğundan Yusuf Erdoğan, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde iddiaya göre, oyun oynarken, pencereye tırmanmaya çalıştı. Bu sırada penceredeki sinekliğin açılması sonucu minik Yusuf, 4'üncü kattan düştü. Çocuklarının düştüğünü gören aile, hemen dışarı koşarak Yusuf'u otomobille Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yusuf Erdoğan Zaralı, bilinci kapalı halde getirildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile yasa boğuldu.

Yusuf Erdoğan Zaralı'nın cenazesi, Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk #çocuk ölüm
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