Sınıfta arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç: Tesadüfen oldu!

Rize'de ön sırasında oturan sınıf arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldüren, daha sonra da intihar girişiminde bulunan B.K. hayati tehlikeyi atlattı.
Olay Rize'de geçtiğimiz 20 Mart'ta meydana gelmişti. 16 yaşındaki lise öğrencisi B.K., sınıfta önünde oturan arkadaşı 16 yaşındaki Emir Taş'ı boynundan bıçaklamış, daha sonra da kendini boynunda bıçaklamıştı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan B.K., yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayati tehlikeyi atlattı.
Tedavisi sonrası savcılığa ifade veren B.K., hakkındaki iddialara da yanıt verdi.
Arkadaşları ile oluşturdukları bir whatsapp grubu olduğunu belirten B.K., bunun dışında hiçbir gruba üye olmadığını anlattı. Olayın tesadüfen gerçekleştiğini de iddia eden genç, arkadaşını öldürmeyi daha önce planlamadığını da ileri sürdü.
Cinayette kullandığı bıçağı 5 TL'ye aldığını açıklayan B.K., daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak B.K., sağlık sorunları yaşamaya başlayınca yeniden hastanede tedavi altına alındı.